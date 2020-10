Mały lockdown wpływa na ruch drogowy. Dwucyfrowe spadki

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło we wtorek 16 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To najwyższy dobowy bilans nowych zakażeń od początku epidemii COVID-19. Dla porównania, wcześniejszy najwyższy wynik odnotowano w piątek - 13 632 nowe infekcje. Dzień później potwierdzono 13 628 przypadków zakażenia.

Od soboty w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia . Dotyczą one edukacji, gospodarki i życia społecznego. Jednym z nich jest objecie całej Polski strefą czerwoną.

Koronawirus a ruch na drogach

Porównując tydzień do tygodnia dane z tego roku, ruchu osobowy zmalał o 4 procent. Z danych GDDKiA wynika, że liczba samochodów osobowych na drogach spadła z 19760 do 18962.

Jeszcze gorzej dane z ostatniego tygodnia wypadają w porównaniu do okresu 21-27 października ubiegłego roku. Ruch zmalał bowiem aż o 16 procent. Natężenie ruchu osobowego spadło z 22620 do 18962.

Z drugiej strony rośnie za to ruch samochodów ciężarowych. Dane z okresu 19-25 października są wyższe odpowiednio o 2 procent tydzień do tygodnia i 4 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.