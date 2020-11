Potężny spadek sprzedaży. "Pandemia zaatakowała ze zdwojoną siłą"

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku w Polsce zarejestrowano 295,1 tysiąca nowych samochodów osobowych. To o 28,2 procent mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku - wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i firmy KPMG. Produkcja aut osobowych spadła o 40,4 procent.

"W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku sprzedaż spadła o blisko 30 procent, co z uwagi na sytuację pandemiczną pod koniec pierwszego – i w drugim kwartale bieżącego roku zupełnie nie dziwi. Latem i wczesną jesienią wydawało się jeszcze, że te spadki się nieco zmniejszą do końca roku, ale pandemia zaatakowała ze zdwojoną siłą i z całą pewnością już wiadomo, że wyniki będą niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - podkreślił, cytowany w raporcie, Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Segment klientów instytucjonalnych stanowi 71,1 procent rynku. Do końca września 2020 roku zarejestrowali oni 209,9 tysiąca pojazdów – co oznacza spadek o 27,1 procent w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku. Klienci indywidualni zarejestrowali w tym czasie 85,2 tysiąca samochodów, o 30,7 procent mniej niż przed rokiem.

"Dobrą wiadomością jest fakt, że proporcja rejestracji dokonywanych przez firmy i klientów indywidualnych utrzymała się w zasadzie na poziomie ubiegłego roku, co dowodzi, że firmy pomimo pandemii wciąż wymieniają park samochodowy. Jak zwykle w sytuacjach kryzysowych najlepiej broni się segment premium, ponieważ te pojazdy trafiają do najwyższej kadry menedżerskiej czy zamożnych nabywców indywidualnych" - wskazał Jakub Faryś.

Jeden wyjątek

Segment pojazdów z napędami alternatywnymi jest jedynym segmentem samochodów osobowych, który zwiększył się w 2020 roku. Od stycznia do końca września br. w Polsce sprzedano blisko 47,9 tysiąca tego typu pojazdów, czyli o 25,8 procent więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Blisko 36,8 tys. pojazdów z napędami alternatywnymi kupili klienci instytucjonalni, co przełożyło się na wzrost o 26,7 procent rok do roku. Natomiast klienci indywidualni do końca września br. kupili ponad 11,1 tysiąca tego typu aut, o 22,7 procent więcej niż rok wcześniej.