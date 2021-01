30 dni lub nawet 1000 złotych kary. Wróciły stare terminy dla właścicieli aut

"Sytuacja jest bardzo słaba"

Zaczęły się jednak problemy. - Sytuacja jest bardzo słaba, dramatyczna będzie za chwilę. Jest to związane z wprowadzeniem kar za nierejestrowanie samochodów sprowadzonych z Unii Europejskiej w ciągu 30 dni i niezgłaszanie faktu nabycia i zbycia samochodów krajowych. To zostało wprowadzone w ubiegłym roku, są to kary od 200 złotych do tysiąca złotych – przypomniał Maciej Szymajda, prezes Stowarzyszenia Komisów.