"Bankructwa i poważny kryzys". Branża ostrzega przed czarnym scenariuszem

"Podczas wymuszonego przez pandemię zamrożenia gospodarki od połowy marca do maja, europejski rynek skurczył się o 41,5 procent. To największy spadek zanotowany w historii tego sektora. Chociaż ograniczenia zostały zniesione, sprzedaż pozostaje na poziomie najniższym od 2013 roku" - podkreślił.

Produkcja samochodów w Polsce

Z raportu wynika, że w 2019 roku zmalała produkcja samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. "Działające w Polsce fabryki zmniejszyły produkcję o 1,7 procent w stosunku do 2018 roku. Rok wcześniej spadek wyniósł 5,4 procent" - czytamy w raporcie. Ze wszystkich fabryk - według danych dostarczonych przez producentów - wyjechało 621,8 tysiąca samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Największą fabryką w Polsce został Volkswagen Poznań. Jego udział sięgnął 43 procent w krajowej produkcji samochodów osobowych i lekkich dostawczych, był minimalnie wyższy niż rok wcześniej. Dwa zakłady należące do spółki Volkswagen Poznań wyprodukowały 266,1 tysiąca aut osobowych i lekkich dostawczych. Oznacza to wynik o 0,26 procent niższy niż rok wcześniej.

Koronawirus a produkcja samochodów

W tym roku fabryki w Polsce ponownie zanotują spadki w produkcji aut. "Oficjalne dane tylko z pierwszego kwartału 2020 roku wskazują, że przez 3 pierwsze miesiące 2020 roku nad Wisłą wyprodukowano blisko 149 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza spadek o 13,2 procent rok do roku" - wskazano.

To dane, które pochodzą z okresu, zanim pandemia COVID-19 zamroziła gospodarkę, z czym mieliśmy do czynienia w drugim kwartale. Załamanie pokazują kwietniowe dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Powrót do sytuacji sprzed pandemii

Według 59 procent ankietowanych powrót do sytuacji sprzed pandemii zajmie co najmniej 2 lata. Z kolei 6 procent uważa, że to nie nastąpi w ogóle. Powodem pesymizmu są fundamentalne zmiany na rynku. Przypomniano bowiem, że Komisja Europejska przedstawiła 4 marca wniosek legislacyjny - European Climate Law - zawierający prawne zobowiązania, zgodnie z którymi UE stanie się neutralna dla klimatu do roku 2050.