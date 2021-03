Duże zmiany dla kierowców jadących do Anglii

Grant Shapps we wpisie na Twitterze wyjaśnił, że kierowcy będą musieli mieć wykonane testy w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Następnie, jeśli pozostaną w Wielkiej Brytanii, zobligowani będą do robienia kolejnych testów co 72 godziny.

Shapps dodał także, że zmiany to odpowiedź na niedawną decyzję francuskiego rządu, który zezwolił kierowcom, przebywającym w Wielkiej Brytanii ponad 48 godzin, na powrót do Francji bez konieczności przedstawiania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19.

"The Guardian" zauważył, że kierowcy zawodowi należą do grona osób zwolnionych ze standardowych zasad kwarantanny obowiązujących w Anglii. Jednak - jak dodano - wraz z gwałtownym wzrostem liczby przypadków we Francji, a także coraz wyższym odsetkiem mutacji południowoafrykańskiej i brazylijskiej, rosną obawy brytyjskiego rządu co do ruchu ciężarówek przez kanał La Manche.