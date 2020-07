Dla motoryzacji może być to najgorszy rok od 30 lat

Liczba nowych rejestracji pojazdów spadła w Niemczech o 40 procent rok do roku. Jak pisze w dziennik "Tagesspiegel", dla niemieckiego rynku samochodów bieżący rok może się okazać najgorszym od zjednoczenia Niemiec 30 lat temu.

Z przytaczanych przez dziennik danych Międzynarodowego Związku Producentów Samochodowych (VDIK) wynika, że w czerwcu 2020 r. w Niemczech zarejestrowano 220 tys. nowych samochodów. W ujęciu skorygowanym o różnice kalendarzowe oznacza to spadek o 40 proc. względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

To "optymistyczne" szacunki

- Kumulatywny spadek do końca czerwca to -35 proc. - przekazał szef VDIK Reinhard Zirpel. Jak dodał, dla całego br. spodziewany jest spadek sprzedaży o 20 proc. rdr. do 2,8 mln pojazdów. Jak wskazuje "Tagesspiegel", ostatni raz tak niski wynik odnotowano w 1989 r., przed zjednoczeniem Niemiec. Zirpel przestrzegł jednak, że nawet podane liczby są optymistyczne i mogą być niemożliwe do osiągnięcia bez znacznego wzrostu popytu w drugiej połowie roku.

Branża motoryzacyjna na całym świecie mierzy się z konsekwencjami pandemii COVID-19 i spowodowanego przez nią kryzysu gospodarczego, które odbiły się na popycie na nowe pojazdy. Jak wskazuje agencja Reutera, dla niemieckich producentów nakłada się to na koszty związane ze zwrotem ku pojazdom bezspalinowym po serii skandali związanych z manipulowaniem wynikami emisji.

Auta niskoemisyjne i ich dostawcy mają przy tym powody do radości. VDIK szacuje, że w pierwszej połowie 2020 r. liczba rejestracji pojazdów zelektryfikowanych wzrosła o 90 proc. rdr. do 90 tys. sztuk. W większości były to hybrydy, samochody na baterie stanowiły jednak blisko połowę tej liczby.

Pakiet dla gospodarki

Niemiecki rząd na początku czerwca uzgodnił korzystny dla pojazdów zelektryfikowanych pakiet stymulacyjny dla krajowej gospodarki. Obejmuje on m.in. obniżenie stawki VAT w okresie od lipca do grudnia 2020 r., zwiększone do nawet 9 tys. euro dopłaty do aut na baterie wycenionych na mniej niż 40 tys. euro oraz rozbudowę sieci ładowarek samochodowych i szerszej infrastruktury elektromobilności. Według brytyjskich mediów podobne działania rozważa także rząd Borisa Johnsona.

Autor:mp

Źródło: PAP