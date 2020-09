Amerykanie rzucili się na używane samochody. Ceny zamiast spadać, rosną

W Ameryce trwa boom na używane samochody - pisze "New York Times". Ceny takich pojazdów rosną, co jest zaprzeczeniem utartego przekonania o spadającej wartości używanych pojazdów.

Według danych amerykańskiego serwisu motoryzacyjnego Edmunds.com Inc. za czerwiec, franczyzowi dealerzy sprzedali 1,2 mln używanych samochodów osobowych i ciężarowych. Stanowiło to wzrost o 22 proc, co jest najwyższym miesięcznym skokiem sprzedaży od 2007 roku.