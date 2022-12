Kontrole trzeźwości na drogach. Polska w europejskiej czołówce

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w okresie od stycznia do końca czerwca 2022 roku zatrzymano 45 530 nietrzeźwych kierowców. Choć liczba robi wrażenie, to są w Europie kraje, gdzie jest gorzej.

- Polska należy do krajów, gdzie udział nietrzeźwych w ruchu drogowym jest najniższy w Europie. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to przeciętnie biorąc pod uwagę liczbę kontroli, stosunkowo niewielką w wielu krajach, to jest 2,2 procent, w Polsce to jest na poziomie 0,35-0,7 procent - skomentował Janusz Popiel z Fundacji Alter Ego, która pomaga ofiarom wypadków drogowych.