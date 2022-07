Wzmożone kontrole na drogach. "Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów 'SPEED'"

czytaj dalej

Rosja może przewozić koleją towary objęte sankcjami do i z obwodu kaliningradzkiego przez terytorium Unii Europejskiej. Tak wynika z wytycznych opublikowanych w środę przez Komisję Europejską. Litewskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że zastosuje się do wytycznych, choć jednocześnie zaznaczyło, że może to stwarzać "nieuzasadnione wrażenie, że wspólnota transatlantycka zmiękcza swoje stanowisko i politykę sankcji wobec Rosji".