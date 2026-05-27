Stacje paliw pod lupą. W setkach wykryto nieprawidłowości

Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad dziewięć tysięcy stacji paliw po wprowadzeniu cen maksymalnych. Nieprawidłowości wykryto na blisko 540 z nich, jednak żadnej nie nałożono kary pieniężnej - poinformowało Ministerstwo Finansów.

"W okresie od 31 marca 2026 r. do 25 maja 2026 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała 9 037 stacji paliw" - podało Ministerstwo Finansów.

Jak zaznaczyło, "stwierdzono nieprawidłowości na 539 stacjach paliw”

Kontrole na stacjach paliw po wprowadzeniu maksymalnych cen paliw

Od wejścia w życie rządowego programu CPN, w ramach którego stosowane są maksymalne ceny paliw, KAS kontroluje stosowanie tych przepisów. Podmioty, które nie stosują się do przepisów, mogą zostać ukarane.

"Postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych prowadzą właściwe organy KAS, tj. naczelnicy urzędów celno-skarbowych, w trybie administracyjnym, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej" - czytamy w stanowisku MF.

Ze świata

Jak podkreślono, "w przypadku przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej może nastąpić po upływie 14 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu protokołu z tej kontroli".

Resort finansów podał, że "według posiadanych danych na 26 maja 2026 r. nie wymierzono jeszcze żadnej kary pieniężnej".

Pakiet Ceny Paliwa Niżej

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji Ceny Paliwa Niżej, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów.

Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Z kraju

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
