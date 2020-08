Zmiany podczas kontroli drogowej. Trzeba będzie podać więcej danych

MI wskazało w uzasadnieniu, że "projekt ustawy ma na celu zapewnienie by wszystkie wymagane dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (UE) 2017/2205, w szczególności takie jak: kategoria pojazdu, czy numer VIN pojazdu były gromadzone w celu umożliwienia ich przetwarzania i wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki".

Dodatkowe dane podczas kontroli drogowej

Na liście są niektóre pojazdy kategorii M, czyli służące głównie do przewozu osób, a także pojazdy kategorii N, skonstruowane głównie do przewozu ładunków:

Resort wyjaśnił, że w państwach członkowskich UE dąży się do harmonizacji zasad dotyczących drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się w UE.

"Drogowe kontrole techniczne są kluczowym elementem niezbędnym do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych w całym okresie ich użytkowania" - oceniło Ministerstwo Infrastruktury. "Kontrole te przyczyniają się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów, ale również do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnym zakresem kontroli stosowanym przez poszczególne państwa członkowskie" - dodano.