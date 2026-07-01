Moto Koniec z obniżką cen paliw. Na stacjach widać wyższe ceny Oprac. Paulina Karpińska |

Ceny paliw po zniesieniu programu CPN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojciech Sanecki/TVN24

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- Z całą pewnością od 1 lipca podrożeją zarówno benzyny, jak i olej napędowy - powiedziała Urszula Cieślak z Refleksu w rozmowie z PAP.

30 czerwca wygasła obniżka VAT na paliwo w ramach pakietu CPN. Natomiast obniżka akcyzy nie obowiązuje już od 16 czerwca. Pakiet CPN wszedł życie pod koniec marca. Miał na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.

Ceny paliw na szczecińskiej stacji 1 lipca Źródło zdjęcia: Wojciech Sanecki/TVN24

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Tyle zapłacimy za paliwo po wygaśnięciu CPN-u

Zdaniem Cieślak wzrost stawki VAT z 8 do 23 proc. to na tyle znacząca różnica, że podwyżki na stacjach mogłyby sięgać nawet ponad 50 gr/l. Jednak z analiz biura Reflex wynika, że od chociaż środy ceny wzrosną, to tylko o ok. 30-50 gr/l.

Ekspertka podkreśliła też, że w efekcie działania pakietu CPN ceny paliw zostały "spłaszczone", ponieważ ogłaszane przez Ministra Energii ceny maksymalne ograniczały także wysokość na stacjach przy autostradach, gdzie zwykle jest drożej.

Ceny paliw na szczecińskiej stacji 1 lipca Źródło zdjęcia: Wojciech Sanecki/TVN24

- Zniknięcie tego mechanizmu spowoduje, że różnice między poszczególnymi stacjami będą znów bardziej wyraźne. Nie musi się to wydarzyć od 1 lipca, ale po kilku dniach zobaczymy, jak poszczególne stacje zareagowały na wycofanie się z pakietu CPN - powiedziała Cieślak.

- W hurcie nie przewidujemy gwałtownych obniżek, więc trudno będzie skompensować wzrost stawki VAT. Na rynek hurtowy wpływają przede wszystkim warunki makroekonomiczne, takie jak osłabienie się złotego i zatrzymanie się spadków cen ropy - dodała analityczka.

Klienci stacji paliw o podwyżkach cen od 1 lipca

- Żałuję, że nie zatankowałem trochę wcześniej - mówił jeden z klientów stacji paliw w rozmowie z Pawłem Łukasikiem z TVN24, który sprawdzał ceny już po podwyżkach na początku lipca. Jak dodał, po północy cena benzyny 95 zmieniła się z 5,99 zł na 6,82 zł.

- Tyle co VAT, więc spodziewane - stwierdził z kolei inny tankujący, dodając, że nie jest zaskoczony podwyżkami. Zaznaczył, że dla niego z perspektywy firmy podwyżka VAT-u będzie neutralna, gdyż ten odliczy od podatku.

Trzeci z zapytanych przez dziennikarza TVN24 klientów stacji paliw stwierdził, że "faktycznie (cena - red.) zbliża się już do siedmiu złotych" - Więc chyba idziemy w stronę rekordowych wartości - dodał.

Ceny paliw po zniesieniu programu CPN Źródło: TVN24

Średnie ceny paliw w trakcie trwania programu CPN

Jak wynika z danych biura Reflex, w tygodniu poprzedzającym wprowadzenie pakietu CPN średnia cena benzyny 95 na stacjach w Polsce wynosiła 7,16 zł/l w porównaniu z 5,73 zł/l miesiąc wcześniej, benzyny 98 - 7,85 zł/l w porównaniu z 6,48 zł/l miesiąc wcześniej, a oleju napędowego - 8,75 zł/l w porównaniu z 5,98 zł/l.

O północy - na przełomie czerwca i lipca - rządowy program CPN dobiegł końca. Co mówią klienci Źródło: TVN24

31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł. Natomiast ostatniego dnia obowiązywania pakietu, czyli 30 czerwca, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a oleju napędowego - 6,19 zł.

Minister finansów: od początku był to program tymczasowy

W ramach pakietu "Ceny Pali Niżej (CPN), obniżono VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a stawka akcyzy została obniżona o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Z niższym VAT-em powiązano możliwość ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych.

Program CPN zakończył się 30 czerwca Źródło zdjęcia: Sheviakova Kateryna/Shutterstock

We wtorek minister finansów podkreślił, że pakiet CPN "od początku był tymczasowy". - Wiemy, że pakiet CPN - od samego początku było to bardzo jasno komunikowane - był pakietem tymczasowym, związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów - powiedział Domański w Polsat News.

Z kolei minister energii Miłosz Motyka zadeklarował w Radio Zet, że po wygaśnięciu pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN) w polskich kierowców nie uderzy radykalna podwyżka cen paliw. Zapewnił, że różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas CPN będą "kilkugroszowe".

>>> Minister o zniesieniu CPN: różnice będą kilkugroszowe

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