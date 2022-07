Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Sejm uchwalił przepisy

Sejm przyjął reformę prawa karnego wprowadzającą między innymi konfiskatę aut pijanych kierowców. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Nowelizacja zakłada konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.