Kary za brak OC znowu wyższe. Rekordowe stawki od 1 lipca

Od 1 lipca kara za brak ciągłości ubezpieczenia OC wzrośnie do rekordowego poziomu, prawie 9 tysięcy złotych dla właścicieli "osobówek". To druga podwyżka w tym roku związana ze wzrostem pensji minimalnej. Jakie są kary za brak OC w drugiej połowie 2024 roku?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, czyli samochodu osobowego, ciężarowego czy motocykla zobowiązany jest do wykupienia OC. To dzięki tej polisie w przypadku stłuczki albo wypadku straty materialne pokrywa właściciel. Oczywiście warto pamiętać, że to podstawowy zakres pomocy, który nie obejmuje, chociażby kradzieży czy zdarzeń losowych. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku mogą zostać ukarane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.