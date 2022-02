Pijani kierowcy mają tracić samochód. "Może pomyślą, zanim wzniosą kolejny toast"

Kodeks karny - zmiany

Zgodnie z projektem nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo zajmie jego auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

- Było wiele kampanii, które miały odstraszać od kierowania samochodem po alkoholu, ale to było mało skuteczne. Jestem przekonany, że takie prawo może rzeczywiście trochę tych ludzi zmityguje zanim podniosą kolejne na zdrowie, to pomyślą i ten kieliszek odstawią, bo mają samochód na głowie - skomentował w rozmowie z TVN Turbo Maciej Wisławski, pilot rajdowy.

- Jednak strata auta, które kosztuje niejednokrotnie kilkaset tysięcy, nie tylko kilkadziesiąt tysięcy powinna przemówić. Gdybyśmy wzięli całą Unię Europejską, to też w tym kierunku idzie całe prawo europejskie. Myślę, że skoro w bogatych krajach to działa, to myślę, że u nas też to powinno zadziałać - ocenił Marek Faryj z WORD Skierniewice.