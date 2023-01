Ważne zmiany dla pracowników. Wkrótce nowe stawki za "kilometrówki"

czytaj dalej

W Niemczech nie zabraknie gazu - zapewnił szef Federalnej Agencji do spraw Sieci Klaus Mueller. Podkreślił, że do końca zimy zbiorniki z gazem będą wypełnione w ponad 50 procent. Mimo to ostrzegł, że jest jeszcze za wcześnie, by rezygnować z oszczędzania surowca.