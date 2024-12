Duży producent wzywa do warsztatów. Może dojść do awarii

KIA w środę w komunikacie przesłanym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformowała, że chodzi o modele CEED PHEV (kod modelowy CD, wyprodukowane na Słowacji od 11 listopada 2019 r. do 14 sierpnia 2023 r.) i Xceed PHEV (kod modelowy CD CUV, wyprodukowane na Słowacji od 3 grudnia 2019 do 14 sierpnia 2023 r.). Łącznie jest to 2320 pojazdów w Polsce.