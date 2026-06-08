Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Sprzedali auta Rosjanom. Zapłacą miliony złotych kary

|
samochody import
Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Na śląską firmę nałożono karę w wysokości 20 milionów złotych za sprzedaż do Rosji luksusowych pojazdów - podała w poniedziałek Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

"Pracownicy i funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS) przeprowadzili kontrolę podmiotu z siedzibą w woj. śląskim. ŚUCS wykazał, że w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r. firma sprzedała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl" - podała Izba w komunikacie.

Jak wynika z ustaleń kontroli, pojazdy trafiały przez Białoruś do Rosji, gdzie następnie zostały zarejestrowane. Łączna wartość sprzedanego w ten sposób towaru to ponad 19 mln euro.

Maksymalny wymiar kary

"Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą na spółkę 20 mln zł kary. Urząd skorzystał z maksymalnego jej wymiaru ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta" - dodali przedstawiciele KAS.

Jak wyjaśnili, ukarany przedsiębiorca naruszył zakaz określony w Rozporządzeniu Rady (UE) z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Rozporządzenie to zakazuje sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów luksusowych, które nie mogą być dostarczane na rzecz osób fizycznych lub prawnych w Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
pc
Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"
TVN24
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
SankcjeRosjasamochody
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ropa naftowa
Rynek ropy po atakach. Wahania cen surowca
Rynki
Barcelona, Hiszpania
Ten kraj zyskał na konflikcie na Bliskim Wschodzie. "To będzie świetny rok"
Turystyka
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Koszty wzrosną o 100 miliardów dolarów. Rachunek zapłacą podróżni
Turystyka
temat paliwa
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
Z kraju
pap_20260601_02B
Krok bliżej robotów na ulicach. Nvidia zapowiada nową współpracę
Tech
robotnik budowa rusztowanie shutterstock_2759929047
Migranci pomagają polskiemu rynkowi pracy. Szczególnie w kilku branżach
Dla pracownika
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Robyg zapowiada powrót na giełdę. Deweloper szuka środków na rozwój
Rynki
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Domański: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej
ROZMOWA PIASECKIEGO
ropa naftowa
Czwarte podniesienie limitu w ciągu czterech miesięcy. Ale to nie wystarcza
Ze świata
ChatGPT smartfon
Gruntowne zmiany w ChatGPT. OpenAI chce zbudować "superaplikację"
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Poniedziałek na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Z kraju
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Odbudowa za pieniądze Iranu. USA chcą rozdać zamrożone aktywa
Ze świata
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Gracze walczą z "zabijaniem" tytułów. "To był prawdziwy cios"
Tech
"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki
Militarna propaganda w lunaparku. "Atrakcja" nazwana na cześć pocisku
Ze świata
Nowa, bezpieczna kopuła nad czwartym blokiem energetycznym elektrowni w Czarnobylu
"Wyjątkowo podły". Rosyjski atak na składowisko paliwa w Czarnobylu
Ze świata
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Niebo tylko dla bogatych? Linie tną loty i podnoszą ceny
Turystyka
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Ceny paliw w niedzielę. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
Ze świata
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
pap_20260522_3XO
Ogromny popyt na akcje SpaceX. Debiut przyciąga miliardy dolarów
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
Ze świata
Pedro Sanchez i Begona Gomez. Zdjęcie z października 2023 roku
Afera korupcyjna w Hiszpanii. Premier odpiera zarzuty
Ze świata
Anhtropic Claude AI
"Widzę tylko pedał gazu. Nie mamy hamulca"
Tech
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja Eurojackpot. Wysokie wyniki Polaków
Pieniądze
Donald Trump, Melania Trump
Inny termin, lista gości, kolacja w Wersalu. Politico: dostosowują szczyt G7 pod Trumpa
Ze świata
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Co pokażą pylony w przyszłym tygodniu? Rynek polega na Bliskim Wschodzie
Moto
app store shutterstock_2424441451
Apple reaguje na sankcje i usuwa rosyjską aplikację
Tech
Piąta Aleja w Nowym Jorku
Silny rynek pracy w USA. Bezrobocie bez zmian
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica