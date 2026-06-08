Moto Sprzedali auta Rosjanom. Zapłacą miliony złotych kary Oprac. Paulina Karpińska |

Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Pracownicy i funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS) przeprowadzili kontrolę podmiotu z siedzibą w woj. śląskim. ŚUCS wykazał, że w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r. firma sprzedała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl" - podała Izba w komunikacie.

Jak wynika z ustaleń kontroli, pojazdy trafiały przez Białoruś do Rosji, gdzie następnie zostały zarejestrowane. Łączna wartość sprzedanego w ten sposób towaru to ponad 19 mln euro.

@KAS_Katowice nałożyła 20 mln zł kary na firmę z woj. śląskiego, która sprzedawała samochody odbiorcom w Rosji.



Pojazdy były warte ponad 19 mln euro. 💶



Przedsiębiorca naruszył zakaz dotyczący środków ograniczających w związku z działaniami Rosji na Ukrainie. pic.twitter.com/GkJnRXZ6YP — Śląska KAS (@KAS_Katowice) June 8, 2026 Rozwiń

Maksymalny wymiar kary

"Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą na spółkę 20 mln zł kary. Urząd skorzystał z maksymalnego jej wymiaru ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta" - dodali przedstawiciele KAS.

Jak wyjaśnili, ukarany przedsiębiorca naruszył zakaz określony w Rozporządzeniu Rady (UE) z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Rozporządzenie to zakazuje sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów luksusowych, które nie mogą być dostarczane na rzecz osób fizycznych lub prawnych w Rosji.

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