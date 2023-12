Zmiany dla kierowców już od pierwszego stycznia. Rekordowo wysoka kara

czytaj dalej

Gdybym miała wybrać najtrudniejszy dzisiaj resort, to obok Ministerstwa Zdrowia ten finansowy uznaję za najtrudniejszy - powiedziała na antenie TVN24 dr hab. Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Wyjaśniła, że "przez dwadzieścia pięć lat generowaliśmy dług do poziomu dziewięćset miliardów złotych, a dzisiaj jest to dwa razy tyle". - Mam wielki znak zapytania, co będzie dalej - dodała.