Zakaz dla aut spalinowych. Ambitny plan na następne lata

Producentom samochodów osobowych pozostało 12 lat na wycofanie się ze sprzedaży w Kanadzie samochodów z silnikami spalinowymi. Nowe zasady dostępności zakładają, że do 2026 roku przynajmniej 20 proc. nowo sprzedawanych aut musi mieć napęd elektryczny lub hybrydowy, a do 2030 roku - przynajmniej 60 proc. To podobne zasady jak m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.