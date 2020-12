Które samochody kupujemy? Najnowszy raport

W listopadzie zarejestrowano prawie 48 tysięcy samochodów osobowych oraz dostawczych - to o około 6,2 procent mniej niż przed rokiem - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Od początku 2020 roku zarejestrowano 428 tysięcy aut, czyli prawie o jedną czwartą mniej rok do roku.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w listopadzie 2020 roku zarejestrowano w Polsce 47 598 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 ton, czyli 6,26 proc. (3178 sztuk) mniej niż rok wcześniej oraz o 4,6 proc. (2094 sztuk) więcej niż w październiku 2020 r. - wskazał w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Od początku 2020 r. zarejestrowano 428 572 auta, co wykazuje na spadek sprzedaży w tym roku o 24,2 proc. (136 817 sztuk mniej) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

W listopadzie udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 24 proc. (w październiku było to 25,7 proc.). Udział firm to 76 proc. vs. 74,3 proc. miesiąc wcześniej - czytamy w raporcie.