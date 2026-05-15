Jak zmienią się ceny paliw? Nowe prognozy analityków

Zdaniem analityków Reflex, przedłużenie pakietu Ceny Paliwa Niżej do 31 maja br. powinno ograniczyć gwałtowne zmiany cen paliw na stacjach. Spodziewane są jednak drobne wzrosty cen benzyny i oleju napędowego, przy jednoczesnym spadku cen autogazu, który nie został objęty pakietem.

Prognoza Reflex cen paliw na tydzień 18-22 maja 2026 roku:

Pb95 - 6,40 zł/l (+0,06 zł/l);

Pb98 - 6,99 zł/l (+0,06 zł/l);

ON - 6,90 zł/l (+0,05 zł/l);

LPG - 3,65 zł/l (-0,07 zł/l).

"W ostatnim okresie zauważamy, że rośnie zmienność cen benzyn na rynku europejskim i to teraz notujemy najwyższy ich poziom od wybuchu wojny w Iranie. Spadły natomiast ceny oleju napędowego na rynku ARA i są na podobnym poziomie jak ceny benzyny" - wskazali analitycy w swojej prognozie.

W Polsce obserwowane są podobne tendencje - benzyna drożeje, a diesel tanieje. Eksperci uznają to za początek sezonowych zmian. Różnica między maksymalnymi cenami benzyny 95 i diesla wynosi obecnie 51 groszy, podczas gdy pod koniec marca diesel był droższy o około 1,60 zł/l.

Stabilizacja benzyny, spadki diesla i autogazu

Z kolei analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że mijający tydzień przyniósł uspokojenie po wcześniejszych wahaniach wywołanych napięciami w rejonie cieśniny Ormuz. Obecnie kierowcy korzystają z efektów wcześniejszych obniżek cen hurtowych paliw.

Podkreślili, że czynnikiem stabilizującym rynek pozostaje decyzja o przedłużeniu pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN) do końca maja. Mechanizm cen maksymalnych będzie więc nadal ograniczał skalę wahań cen na stacjach i wpływał na tempo przenoszenia zmian hurtowych na detal.

W przyszłym tygodniu prawdopodobna jest stabilizacja cen benzyny oraz dalsze, niewielkie obniżki cen diesla i autogazu - prognozują analitycy e-petrol.

"Z wyliczeń e-petrol.pl wynika, że w przyszłym tygodniu (18–24 maja) średnia cena benzyny 98 może mieścić się w przedziale 6,73–6,84 zł/l, dla benzyny 95 ceny powinny być w granicach 6,24–6,35 zł/l, za olej napędowy kierowcy zapłacą od 6,74 do 6,85 zł/l, a za autogaz 3,63–3,72 zł/l" - wskazali.

Prognoza e-petrol.pl dla rynku hurtowego, przy założeniu braku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, wskazuje jednak, że od najbliższej soboty kierunek zmian może się już lekko odwracać.

Analitycy zastrzegli, że przy braku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny w rafineriach mogą lekko wzrosnąć, jednak zmiany nie powinny przekroczyć kilkunastu złotych za metr sześcienny.

