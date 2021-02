Koncerny motoryzacyjne stawiają na elektryki. "Głównym punktem naszej strategii jest nowoczesna przyszłość"

Najpóźniej od 2025 roku wszystkie samochody produkowane przez Jaguara będą w pełni elektryczne, a Land Rover rozpocznie w 2024 roku wprowadzanie modeli elektrycznych - podał producent w komunikacie. General Motors i Ford zapowiedziały zwiększenie nakładów na elektryki, co oznacza zaostrzenie konkurencji dla Tesli.

Jak podał dziennik "The Guardian", Ford zapowiedział, że od 2030 roku wszystkie produkowane w Europie auta będą elektryczne. Ponadto miliard dolarów ma zostać przeznaczone na przekształcenie fabryki w Kolonii, która jako pierwsza na Starym Kontynencie ma produkować elektryczne fordy. Rywal z Detroit - General Motors - zamierza przejść w pełni na elektryki w 2035 roku.

- To podkreśla nasze zaangażowanie w Europie oraz to, że w głównym punktem naszej strategii jest nowoczesna przyszłość z autami elektrycznymi - powiedział cytowany przez "Guardiana" Stuart Rowley, szef Forda w Europie.

Elektryki na Wyspach

Z kolei Jaguar, należący do indyjskiego koncernu Tata Motors, zamierza przeznaczać 2,5 miliarda funtów rocznie na przejście swoich samochodów na silniki elektryczne. Zgodnie z planem przedstawionym przez nowego prezesa Jaguar Land Rover Thierry'ego Bollore, Jaguar do 2025 r. stanie się marką w pełni elektryczną z całkowicie nową paletą modeli, co oznaczać będzie również rezygnację z wprowadzenia elektrycznej wersji limuzyny XJ. Obecnie w ofercie Jaguara jest jeden model elektryczny - zaprezentowany w 2018 r. I-Pace.