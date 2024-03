ElectroMobility Poland to spółka utworzona w 2016 roku, która miała odpowiadać za produkcję polskiego auta elektrycznego Izera. Na początku marcu 2024 nadzór nad nią przejęło Ministerstwo Aktywów Państwowych. Teraz podjęto decyzję o wymianie rady nadzorczej spółki.

W połowie marca spółka Mirbud poinformowała, że podpisała "list intencyjny" z ElectroMobility Poland na budowę zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych Izera. Wskazano, że jest on potwierdzeniem, iż w wyniku postępowania zakupowego na "Wybór generalnego wykonawcy, mogącego zrealizować inwestycję budowy zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych Izera w formule Projektuj i Buduj" spółka złożyła ofertę optymalną z punktu widzenia celów i budżetu realizowanego projektu.

Stan projektu Izera

"W listopadzie 2023 roku zakończono drugą fazę projektową realizowaną we współpracy z Geely i Pininfariną związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery. Etap ten ostatecznie potwierdził szczegółowe założenia techniczne, wykonalność oraz model biznesowy przedsięwzięcia. Uwzględniając wszystkie strumienie prac oraz metodologię branżową, projekt został zrealizowany w około 40 proc. i jest prowadzony zgodnie ze wszystkimi standardami obowiązującymi w przemyśle motoryzacyjnym. Wymagana dokumentacja projektowa została przekazana do organów właścicielskich 17 listopada ub. roku" - wskazano w nadesłanym komunikacie.

Ponadto wydana została decyzja środowiskowa dotycząca inwestycji i złożony został wniosek o pozwolenie na budowę, które EMP powinno otrzymać w pierwszej połowie kwietnia. Przypomniano także o podpisaniu listu intencyjnego z Mirbud S.A. Jednak samo podpisanie umowy będzie możliwe "dopiero po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z wynegocjowanym kontraktem uruchomienie fabryki będzie możliwe po 23 miesiącach od rozpoczęcia prac. Spółka od strony formalnej jest gotowa do rozpoczęcia inwestycji".

Budowa łańcucha dostaw i proces weryfikacji projektu

Do tego wskazał, że po przejęciu nadzoru nad EMP S.A. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęto proces weryfikacji projektu.

"Obejmuje on zarówno efektywność nadzoru właścicielskiego, harmonogram jak i również aspekty techniczne i biznesowe. Brane pod uwagę będą wyniki poprzednich kontroli i audytów realizowanych do chwili obecnej w spółce. Strony są w bieżącym kontakcie operacyjnym. Do czasu zakończenia procesu EMP nie będzie wypowiadać się na temat szczegółów i wniosków z dotychczasowych ustaleń" - podsumował.