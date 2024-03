Ministrowie o "projekcie Izera"

Na początku marca minister aktywów państwowych Borys Budka podczas oficjalnej inauguracji działania Ministerstwa Przemysłu w Katowicach był pytany o przyszłość projektu Izery. Odpowiedział, że formalnie będzie mógł się wypowiadać na ten temat, gdy nadzór nad tą spółką trafi już do MAP, zastrzegł jednak w piątek, że "projekt Izera" to "jedno z wielu kłamstw poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego".

W lutym ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałecz mówiła w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, że Izera "jako taka" w KPO nie jest zapisana. - Kamień milowy i wskaźnik, który jest zapisany jako realizujący inwestycję, na którą przewidziane jest pięć miliardów złotych, nie dotyczy samej Izery, a bezemisyjnych środków transportu. Według wytycznych KPO miałaby być to linia gotowa do produkcji samochodów w jasno określonej liczbie. Do 2026 roku, przy tym stanie inwestycji, jest to po prostu niemożliwe. Wiemy już, że terminowo się nie da tego zrobić - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.