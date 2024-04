Rząd PiS obiecał miliardy na Izerę

Jak donosi Business Insider, rząd zawarł jednak umowę inwestycyjną ze spółką ElectroMobility Poland, w której wskazano na Izerę jako inwestycję z dziedziny elektromobilności, która ma być zasilona ze środków KPO. "Projekt inwestycyjny został zgłoszony do współfinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Unii Europejskiej" - wynika z nieujawnionej do tej pory umowy, do której dotarł BI.