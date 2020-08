Tysiące nowych ciężarówek i aut dostawczych na polskich drogach

Od stycznia do lipca 2020 r. zostało zarejestrowanych 44 tys. 631 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 33,34 proc. (22 tys. 318 sztuk) mniejszy w porównaniu z takim samym okresem 2019 r. - podano.

Nowe rejestracje

Z danych Samaru wynika, że zarejestrowano 7 tys. 014 nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do sześciu ton. "To wynik o 20,35 proc. większy niż w czerwcu tego roku oraz o 3,54 proc. lepszy, gdy zestawimy go z lipcem 2019 roku. Od stycznia do lipca br. zostało zarejestrowanych 35 tys. 19 nowych samochodów dostawczych, o 28,12 proc. (13 tys. 697 sztuk) mniej (rok do roku).