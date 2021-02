Koronawirus uderzył w firmę oferującą auta na minuty. Koniec działalności

Innogy go! kończy działalność

Jak przekazano, liczba aut dostępnych w aplikacji innogy go! będzie stopniowo malała i mniej więcej w połowie marca nie będą już dostępne żadne samochody do wypożyczenia. "Nie oznacza to jednak końca funkcjonowania aplikacji. Zarejestrowani użytkownicy innogy go! będą mogli logować się do aplikacji maksymalnie do drugiej połowy czerwca br." - podano w komunikacie.