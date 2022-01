Obniżki cen paliw tuż za rogiem. Analitycy: z tankowaniem warto poczekać do wtorku

Ceny ropy naftowej Brent w czasie piątkowego handlu przekroczyły poziom 90 dolarów za baryłkę. Dodatkowo obserwujemy wzrost na parze USD/PLN. Około godziny 18.35 za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić ponad 4,11 zł. W ocenie analityków, to powody wzrostu hurtowych cen paliw, które wcześniej czy później zostaną przeniesione na ceny detaliczne. "Z tego też powodu już drugi tydzień z rzędu mamy do czynienia ze wzrostem cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw" - dodano.

Tarcza antyinflacyjna - niższy VAT na paliwa

Analitycy portalu branżowego e-petrol zwrócili jednak uwagę, że te zmiany nie powinny budzić dużych obaw u kierowców, bo już w przyszłym tygodniu zaczną obwiązywać niższe stawki VAT na paliwa. To rozwiązania, które znalazły się w drugiej odsłonie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z ustawą z 23 proc. do 8 proc. spadnie stawka VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Obniżki mają obowiązywać do 31 lipca 2022 roku. "Dzięki obniżce podatku w przyszłym tygodniu ceny na stacjach wyraźnie spadną, więc kierowcom łatwiej było pogodzić się z ostatnimi korektami w górę" - ocenili analitycy. "Z tankowaniem poczekaj do wtorku" - napisali.