Promocje na tankowanie nie obniżą inflacji. Ekonomiści wyjaśniają

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w minionym miesiącu paliwa do prywatnych środków transportu w ciągu roku potaniały średnio o 9,5 proc. Ceny oleju napędowego spadły o 15,3 proc., benzyny o 5,1 proc., a gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 17,9 proc.

Inflacja a promocje na tankowanie

W ostatnich dniach największe sieci paliwowe w Polsce - w tym Orlen, BP Polska oraz Circle K - poinformowały o wprowadzeniu wakacyjnych promocji na tankowanie. Kierowcy w niektórych przypadkach będą mogli otrzymać rabat na paliwo nawet do 40 groszy na litrze. Większość promocji ma zacząć obowiązywać od najbliższego piątku, 30 czerwca. Wydawać by się mogło, że doprowadzi to do pogłębienia spadków inflacji paliwowej w danych GUS.