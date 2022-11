Jakie ceny na stacjach paliw? Najnowsze prognozy

Detaliczna cena oleju napędowego spada już od czterech tygodni - ocenili analitycy portalu e-eptrol.pl. Jak prognozuje BM Reflex średnia diesla poniżej 8 złotych za litr powinna utrzymać się przynajmniej do końca listopada.

Jak ocenili analitycy portalu e-petrol.pl, w nadchodzącym tygodniu za olej napędowy zapłacimy 7,81-7,94 zł/l. Więcej na stacjach płacą za to tankujący benzynę 95, podrożała ona o 2 gr i kosztuje 6,62 zł/l .

Ceny paliw - prognozy ekspertów

"Detaliczna cena oleju napędowego spada już od czterech tygodni. W ostatnich dniach obniżka wyniosła 5 gr i litr diesla kosztuje średnio 7,91 zł. Więcej na stacjach płacą za to tankujący benzynę, bo 95-oktanowa odmiana tego paliwa podrożała o 2 gr i kosztuje średnio w Polsce 6,62 zł/l. W górę poszła też cena autogazu. Tu podwyżka wyniosła 3 gr i litr LPG kosztuje 3,02 zł" - podał e-eptrol.pl.

"Średni detaliczny poziom cen diesla w Polsce spadł do poziomu 7,90 zł/l. W skali tygodnia olej napędowy potaniał średnio 6 gr/l i jest to trzeci z rzędu tydzień spadku cen. Od rekordowego poziomu 8,08 zł/l, jaki obserwowaliśmy w połowie października diesel potaniał już blisko 20 gr/l. Średnia cen diesla poniżej 8 zł/l powinna utrzymać się przynajmniej do końca listopada" - zwrócili natomiast uwagę analitycy BM Reflexu.