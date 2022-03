Co dalej z cenami paliw? "Niepokoić mogą zmiany obserwowane w cennikach rafinerii"

Ceny paliw na stacjach w najbliższych dniach pójdą w górę - wynika z prognoz analityków. Powodem są rosnące ceny w hurcie. "Detaliczne ceny paliw w mijającym tygodniu znowu spadły, ale to jedyna dobra wiadomość, jaką mamy dla kierowców" - napisali analitycy e-petrol. Według Biura Maklerskiego Reflex średnia cena za litr oleju napędowego w najbliższym tygodniu może skoczyć do poziomu 7,90 złotego.

Ceny paliw na stacjach

Ropa naftowa - notowania

Rafał Zywert zwrócił uwagę, że w obecnej, napiętej sytuacji doszedł nam kolejny negatywny czynnik – wstrzymanie przesyłu ropy naftowej z Kazachastanu, "które może potrwać miesiącami". "Jak poinformowała strona rosyjska w największym rosyjskim porcie eksportowym pod Noworosyjskiem nad Morzem Czarnym, po silnym sztormie doszło do uszkodzenia urządzeń przeładunkowych. Port w Noworosyjku to główny terminal eskortowy dla ropy z Kazachstanu, która trafia tam ropociągiem CPC (Caspian Pipeline Consortium)" - wyjaśnił analityk, wskazując, że udział ropy z Kazachstanu w europejskim imporcie ropy naftowej w 2021 roku wyniósł około 8 proc.

"Przy takim układzie zdarzeń na razie trudno spodziewać się wyraźnej przeceny na rynku ropy – wprawdzie rosyjska ropa płynie do Europy, ale pojawiają się ze strony eksportera sugestie rozliczania się za nią w rublu, co może komplikować i tak już napiętą sytuację. A co do alternatywnych wobec Rosji źródeł zaopatrzenia wciąż nie ma pewności – nawet, jeżeli uda się na nie przejść, to może to oznaczać wyraźne podwyżki kosztów. Ze strony konsumentów trudno więc o optymizm w ocenie sytuacji" - podsumowano.