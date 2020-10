Gwałtowny wzrost importu używanych samochodów. Te modele sprowadzamy najczęściej

Import używanych aut we wrześniu był najwyższy w tym roku - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano w Polsce 88 626 sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. To o 8 procent więcej niż rok temu.