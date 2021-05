Import aut mocno odbił po pandemii. Te pojazdy sprowadzaliśmy najczęściej

W kwietniu zarejestrowano blisko 81,5 tysiąca samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy – podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Oznacza to wzrost o 152,4 procent w porównaniu do danych z ubiegłego roku, kiedy import wyhamowała pandemia.