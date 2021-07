Od pięciu lat nie sprowadzaliśmy tylu aut z zagranicy. Średni wiek to 12 lat

W samym tylko czerwcu sprowadzono do Polski 86 195 używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W porównaniu z czerwcem 2020 roku import używanych aut wzrósł o 18,3 procent. Obie instytucje zwróciły uwagę, że to najwyższy czerwcowy wynik od 5 lat.