Import aut rośnie już szósty miesiąc z rzędu. Głównie z Niemiec

W grudniu 2023 roku wzrosła liczba rejestracji sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Był to szósty z rzędu miesiąc rosnącego importu aut - wynika z danych instytutu Samar. Średni wiek sprowadzanych w 2023 roku pojazdów wyniósł 13 lat.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar raportem o grudniowym imporcie, w miesiącu tym zarejestrowano w Polsce 61 419 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. To o 11,8 proc. więcej niż rok wcześniej. To kolejny, szósty już z rzędu miesiąc rosnącego importu - podkreślili analitycy Samar. Wskazali przy tym, że grudniowy wskaźnik wzrostu jest drugim najwyższym w minionym roku, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. Łącznie w 2023 import używanych aut wyniósł 805 775 sztuk, o 4,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość sprowadzonych w 2023 r. pojazdów - 736 838 sztuk - stanowiły samochody osobowe, których rejestracje wykazały wzrost rok do roku o 4,4 proc. Ubiegłoroczny import samochodów użytkowych - 68 937 sztuk - był o 3,2 proc. większy niż w 2022 r.