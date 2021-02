Duży spadek importu aut. Padł inny "niechlubny rekord"

Według danych Instytutu Samar import używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w styczniu 2021 roku spadł o prawie 20 procent w ujęciu rocznym do poziomu 65 542 sztuk. Średni wiek sprowadzonych aut przekroczył 12 lat. Najbardziej popularne marki to: Volkswagen, Opel i Ford.