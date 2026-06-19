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Ile zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu?" Pozostaje trzymać kciuki"

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Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Porozumienie między USA a Iranem wyraźnie obniżyło ceny ropy na świecie, ale kierowcy w Polsce praktycznie tego nie odczuwają. Analitycy e-petrol wskazują, że to efekt wygaszania rządowego programu "CPN".

"Rząd zapowiedział, że z końcem czerwca przestanie obowiązywać pakiet 'Ceny Paliw Niżej'. Przy obecnych poziomach cen hurtowych ta zmiana podniosłaby koszt tankowania 95-oktanowej benzyny do poziomu około 6,75 zł/l, a za litr diesla płacilibyśmy blisko 7 złotych" - ocenili analitycy e-petrol.

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Jak dodali, "kierowcom pozostaje trzymać kciuki, aby w najbliższych dniach na giełdach naftowych utrzymywała się spadkowa tendencja, która pomoże uniknąć cenowego szoku przy dystrybutorach na początku lipca".

Zdaniem Urszuli Cieślak z biura Reflex, zniesienie obniżki na VAT na paliwo już teraz mogłoby wpłynąć na obecne ceny paliw. Jej zdaniem wzrost mógłby sięgnąć nawet 70 groszy za litr. Jednak - jak zaznaczyła - do końca czerwca wpływ ten może być znacznie mniejszy. - Wówczas podwyżki powinny ograniczyć się do 20-30 groszy. Ostateczny wzrost cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie - podkreśliła.

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Tyle kosztują paliwa w hurcie

Analitycy e-petrol przypomnieli, że przed weekendem notowania paliw na rynku hurtowym są poniżej poziomów z końca ubiegłego tygodnia. W ich ocenie to dobra informacja, biorąc pod uwagę, że od 16 czerwca w cennikach rafinerii nie obowiązują już obniżone stawki akcyzy - o 290 zł dla benzyn i 280 zł dla oleju napędowego.

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Jak podali, w piątek metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest przez producentów wyceniany średnio na 5197,60 zł. Diesel kosztuje średnio 5363,20 zł/metr sześcienny i jest to najniższa cena tego paliwa od 3 marca br.

"Przecena na giełdach naftowych pozwoliła na w miarę bezbolesną pierwszą część operacji wygaszania działań osłonowych dla kierowców. Rząd wycofał się z obniżonych stawek akcyzy, a ceny paliw na stacjach nie wzrosły w zauważalny sposób" - ocenili.

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Ceny paliw w weekend 20-21 czerwca oraz w poniedziałek 22 czerwca

Analitycy e-petrol dodali, że "maksymalne poziomy dla rynku detalicznego ustanowione na piątek to 6,00 zł/l dla benzyny 95-oktanowej i 6,20 zł/l dla oleju napędowego, a na weekend te poziomy zostaną obniżone jeszcze o dodatkowe 7-8 groszy. Spadają też detaliczne ceny autogazu. W tym tygodniu średnia cena LPG na stacjach obniżyła się o 4 grosze i wyniosła 3,47 zł/l".

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W ich ocenie w tygodniu kończącym rok szkolny można się spodziewać dalszej obniżki kosztów tankowania. "Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to: 5,84-5,97 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 5,99-6,14 zł/l dla oleju napędowego oraz 3,38-3,46zł/l dla autogazu” - przewidują analitycy portalu.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwtankowaniestacja paliwPaliwo
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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