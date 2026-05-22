Tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Nowa prognoza

Paliwo jest drogie, więc przerobił samochodzik dla dzieci
W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się umiarkowanych obniżek cen wszystkich rodzajów paliw - wynika z prognoz e‑petrol i BM Reflex, które wskazują na ostatnie spadki cen hurtowych jako główny czynnik presji na detalu. Zdaniem analityków Reflexu najważniejsza będzie decyzja o przyszłości pakietu Ceny Paliwa Niżej.

"W nadchodzącym tygodniu na stacjach paliw najbardziej prawdopodobny jest scenariusz umiarkowanych spadków cen wszystkich gatunków paliw" - prognozują analitycy portalu e-petrol.

Analitycy biura Reflex podkreślili, że "najważniejsza będzie jednak decyzja o przyszłości pakietu CPN, który póki co jest przedłużony do 31 maja".

Tydzień pod znakiem obniżek

Według analityków portalu e-petrol, w okresie 25-31 maja "średnia cena benzyny bezołowiowej 98 może mieścić się w przedziale 6,87-6,98 zł/l, popularnej 95 w granicach 6,34-6,45 zł/l, oleju napędowego 6,72-6,83 zł/l, a autogazu 3,59-3,68 zł/l" - napisano w raporcie

Analitycy biura Reflex przewidują z kolei, że cena benzyny 95 wyniesie w przyszłym tygodniu 6,36 zł/l, po spadku o 0,10 zł/l, benzyny 98 - 6,99 zł/l, po spadku o 0,11 zł/l, oleju napędowego - 6,80 zł/l, po spadku o 0,10 zł/l, a LPG - 3,63 zł/l, po spadku o 0,05 zł/l.

Weekendowe promocje wciąż trwają

Analitycy e-patrol podkreślili, że "dobrą informacją dla kierowców jest też to, że część sieci stacji paliw, m.in. Orlen i Moya, przedłużyła weekendowe promocje na tankowanie, co może częściowo zmniejszać wydatki na tankowanie".

Zwrócili także uwagę, że obecnie w hurcie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje średnio w kraju 6047,40 zł, benzyny 95 - 5583,20 zł, oleju napędowego - 6212,40 zł, a lekkiego oleju opałowego - 5243,20 zł. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to spadek odpowiednio o 120,40 zł, 124,80 zł, 252,40 zł i 221,80 zł na metrze sześciennym.

Podkreślili, że "najbardziej prawdopodobny scenariusz, który będzie aktualny do połowy maja to więc dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu, która w przypadku gazu płynnego będzie skutkiem obniżek cen dostaw tego paliwa do stacji".

Z kraju

Konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie

Przedstawiciele e-petrol.pl, odnosząc się do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazali, że nawet ewentualne porozumienie polityczne pomiędzy USA i Iranem nie rozwiąże problemu natychmiast. Ich zdaniem odbudowa pełnych dostaw z regionu może potrwać tygodnie, a w tym czasie gospodarki będą konsumować zgromadzone rezerwy przy jednoczesnym wzroście sezonowego popytu na paliwa.

"Konsekwencje obecnej sytuacji są już widoczne w realnej gospodarce. Największe amerykańskie linie lotnicze wydały w marcu ponad 5 mld dol. na paliwo lotnicze - aż o 56 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Cena galonu tego paliwa wzrosła o 31 proc., a jednocześnie wzrosło samo zużycie paliwa. To pokazuje, że drożejąca energia zaczyna coraz mocniej wpływać na koszty transportu, a w kolejnych miesiącach może przełożyć się również na wyższą inflację i presję cenową w wielu sektorach gospodarki" - podsumowali analitycy.

Maciej Michałek

Niepewny mijający tydzień

Analitycy biura Reflex podkreślili także, że sytuacja na Bliskim wpłynęła na podwyżki cen benzyn i oleju napędowego w mijającym tygodniu.

"Najmocniej podrożała benzyna Pb 95, najmniej podrożał natomiast olej napędowy. Jednocześnie maksymalne ceny benzyny, w ramach pakietu CPN, osiągnęły najwyższy poziom od początku jego wprowadzenia, podczas gdy maksymalne ceny oleju napędowego nie przekraczały 7 zł/l" - wskazali analitycy.

Natomiast ceny autogazu, nieobjętego pakietem CPN, spadały już kolejny tydzień. Od maksymalnego poziomu z początku drugiej dekady kwietnia staniał on o 16 gr/l, ale i tak pozostaje o 90 gr/l droższy niż przed wybuchem wojny w Iranie - podsumowali.

Źródło: PAP
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
