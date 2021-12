Zmiany dla kierowców z podpisem prezydenta

Od 1 stycznia 2022 kierowcom grożą znacznie wyższe mandaty za łamanie przepisów drogowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja, która między innymi podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych, trafi teraz do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Maksymalna wysokość grzywny od stycznia 2022

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu.