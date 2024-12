W 2025 roku kierowcy pojadą nowymi trasami. Które odcinki zostaną otwarte?

W przyszłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać 400 km nowych dróg - czytamy w komunikacie. Będą to m.in kolejne kilometry autostrady A2 na wschód od Warszawy, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej czy połączenie Szczecina i Świnoujścia drogą ekspresową S3.

Jak poinformowała GDDKiA w przesłanym komunikacie, w przyszłym roku planowane jest oddanie 400,6 km nowych dróg.

Nowe odcinki autostrad w Polsce i dróg ekspresowych

Zostanie wydłużona m.in autostrada A2 o ponad 67 km, dzięki czemu połączy ona Białą Podlaską z Warszawą i siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie. Będzie to możliwe, dzięki planowanemu otwarciu czterech odcinków A2 między węzłami Siedlce Południe i Biała Podlaska w woj. lubelskim.

Oddane zostaną również trzy odcinki drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim o długości ponad 36 km. GDDKiA uważa, że dzięki temu znacząco poprawi się dojazd z Katowic do Bielska-Białej (dwa fragmenty S1 między węzłami Oświęcim i Bielsko-Biała Hałcnów) i dalej do polsko-słowackiego przejścia granicznego Zwardoń-Skalité. "Pomiędzy Bielskiem-Białą a granicą państwa udostępnimy bowiem odcinek S1 Przybędza – Milówka z dwoma tunelami, drążonymi w masywie Baraniej Góry" - podkreślono.

W 2025 roku oddane zostaną też dwa odcinki S3 na północ od Szczecina, o długości 33 km, co stworzy ekspresowe połączenie stolicy woj. zachodniopomorskiego z tunelem drogowym pod Świną. Będą to też dwa ostatnie odcinki S3 w całym ciągu tej trasy od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce. Kierowcy pojadą też odcinkiem drogi ekspresowej S6 od Koszalina do Słupska. "Co ważne, oddamy również do ruchu, sąsiadującą z tym fragmentem S6, drugą jezdnię obwodnicy Słupska" - podkreśliła Dyrekcja.

"Planujemy też udostępnić kierowcom 42 km drogi ekspresowej S7, w tym Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej oraz odcinek Modlin – Czosnów w woj. mazowieckim. Z kolei woj. podlaskie wzbogaci się o 34 km trasy S19. Od uciążliwego ruchu tranzytowego uwolnimy natomiast mieszkańców kilkunastu miejscowości, m.in. Opatowa, Suchowoli, Strzelec Krajeńskich czy Wąchocka, które w przyszłym roku pozyskają obwodnice" - dodano.

Nowe drogi krajowe w 2025 roku

GDDKiA planuje również otwarcie nowych odcinków dróg krajowych - będą to: DK8 obwodnica Suchowoli (15,2 km), DK8 obwodnica Sztabina (4,3 km), DK12 obwodnica Gostynia (17,3 km), DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego (5,9 km), DK20 obwodnica Szczecinka (4,4 km), DK22 obwodnica Strzelec Krajeńskich (7,3 km), DK32 obwodnica Żodynia (3,3 km), DK42 obwodnica Wąchocka (11,7 km), DK44 obwodnica Oświęcimia (3,5 km), DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego (3 km), DK74 obwodnica Dzwoli (2,7 km), DK74 łącznik północny obwodnicy Opatowa (3 km), DK75 łącznik brzeski (3 km), DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia (odcinek Siewierz – Poręba – Zawiercie,16,7 km), DK79 obwodnica Lipska (6,4 km) oraz S74/DK9 obwodnica Opatowa (10,9 km).

Kilometry nowych przetargów

"Co najmniej 330 km wyniesie łączna długość odcinków dróg, na jakie w przyszłym roku ogłosimy przetargi. Ich szacunkowa wartość to ok. 13,5 mld zł. Ten wynik może jeszcze wzrosnąć o dodatkowe blisko 70 km dróg, dla których obecnie trwa jeszcze proces uzyskiwania decyzji środowiskowej lub rozpatrywanie odwołań od tych decyzji" - podała GDDKiA.

Rozwiń

Jak poinformowano w komunikacie GDDKiA, zaplanowane na przyszły rok przetargi obejmą ponad 215 km odcinków dróg szybkiego ruchu z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) oraz prawie 116 km obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

Wskazano, że w przyszłym roku ogłoszone zostaną przetargi na odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 123 km, które uzupełnią istniejąca sieć, a także na poszerzenie istniejącej autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą, od węzła Łódź Północ do Konotopy (ok. 90 km). Ogłoszony zostanie również przetarg na brakujący odcinek A2 od Białej Podlaskiej na wschód do okolic wioski Kijowiec (ponad 16 km).

Na liście planowanych przetargów znajdują się również dwa odcinki drogi ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami i Zamościem (ponad 20 km), a także przedłużenie S12 od Wieniawy do Radomia (blisko 14 km).

"O prawie 40 km wydłużymy drogę ekspresową S10, od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na obwodnicy tego miasta. Do tego jeszcze cały, ponad 32-kilometrowy, odcinek S19 w woj. mazowieckim, który połączy realizowane odcinki szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim i woj. lubelskim" - zapowiedziała Dyrekcja.

"Na liście planowanych warunkowo przetargów jest jeszcze ponad 43 km trasy S11 od Ujścia do Obornik. Ogłoszenie postępowania uzależnione jest od zakończenia trwającego obecnie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowej" - dodała.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: PAP