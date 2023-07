Na paryskich ulicach kierowcy SUV-ów będą płacić więcej za parking

Kierowcy SUV-ów będą płacić więcej za parking w Paryżu. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. Ratusz chce tym sposobem zmniejszyć zanieczyszczenie stolicy Francji i zmniejszyć jej ślad węglowy - poinformował portal brytyjskiego dziennika "The Guardian".

Oczekuje się, że pojazdy elektryczne i duże rodziny wymagające większego samochodu unikną zwiększonych opłat, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku - podał portal dziennika "The Guardian".

W Paryżu kierowcy SUV-ów będą płacić więcej za parking

David Belliard, zastępca burmistrza Paryża odpowiedzialny za przestrzeń publiczną i politykę mobilności, powiedział, że SUV-y nie pasują do środowiska miejskiego. - Nie ma tu polnych ścieżek, górskich dróg. SUV-y są absolutnie bezużyteczne w Paryżu. Co gorsza, są niebezpieczne, a do ich produkcji zużywanych jest zbyt wiele zasobów - powiedział Belliard, cytowany przez portal brytyjskiego dziennika.