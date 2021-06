Tysiące mandatów za nadmierną prędkość. Fotoradary, które zarejestrowały najwięcej wykroczeń

W maju fotoradary zarejestrowały 137,9 tysiąca naruszeń, co oznacza spadek o około 2,4 tysiąca w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z danych przekazanych przez rzeczniczkę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monikę Niżniak. Najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar ustawiony na drodze krajowej numer 10 w Solcu Kujawskim.

Monika Niżniak poinformowała, że system fotoradarowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w maju br. zarejestrował 137,9 tys. naruszeń. - W analogicznym okresie w 2020 roku tych naruszeń urządzenia zarejestrowały 140,3 tysiąca – przekazała rzeczniczka GITD. Oznacza to spadek o ok. 2,4 tys. wykroczeń.

Niżniak wskazała, że 135,2 tys. naruszeń w maju 2021 roku dotyczyło przekroczenia prędkości, natomiast 2,7 tys. dotyczyło niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

"Stosujmy się do ograniczeń prędkości"

Z danych GITD wynika, że najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar ustawiony na drodze krajowej numer 10 w Solcu Kujawskim - ok. 800 naruszeń. Natomiast najwięcej przejazdów na czerwonym świetle zarejestrował fotoradar na al. Krakowskiej w Mrokowie (Mazowieckie) - około 700 naruszeń. Z kolei na autostradzie A1, w kierunku na Kamieńsk tylko w maju odcinkowy pomiar prędkości zarejestrował 20 tys. naruszeń.

- Kierowcy przekraczali prędkość średnio o 25 kilometrów na godzinę, ale byli też niechlubni rekordziści. 3 maja fotoradar na autostradzie A1 w kierunku Tuszyna zarejestrował mitsubishi, którego kierowca przekroczył prędkość o 64 kilometry na godzinę w obszarze niezabudowanym jadąc 134 kilometry na godzinę przy ograniczeniu prędkości do 70 kilometrów na godzinę – podała Monika Niżniak. Dodała, że kierowcy został wystawoiony mandat w kwocie 500 złotych i dostał on także 10 punktów karnych.

Zaapelowała także do kierowców o rozsądek, o przewidywanie skutków swoich decyzji. - Stosujmy się do ograniczeń prędkości, zwolnijmy, dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, szanujmy innych uczestników ruchu drogowego – powiedziała rzeczniczka GITD.