Nowe fotoradary na polskich drogach. "W ciągu pierwszego tygodnia zarejestrowano prawie 800 wykroczeń"

W połowie grudnia nowy fotoradar pojawił się w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka. To czwarte urządzenie pracujące w stolicy Pomorza Zachodniego. "Miejsce objęto nadzorem ze względu na dużą liczbę zdarzeń drogowych. To niebezpieczny odcinek drogi krajowej prowadzącej do miasta" - wyjaśnili przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.