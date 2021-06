Nowe fotoradary na polskich drogach. Uruchomiono pierwsze urządzenie

"Wybór miejsca nie był przypadkowy. Lokalizacja ta została wskazana w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na tym odcinku drogi doszło do serii zdarzeń drogowych, a w pobliżu nie ma urządzeń, które w systemie ciągłym nadzorowałyby kierujących" - wyjaśnił Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

GITD poinformował, że sukcesywnie uruchamiane będą kolejne z 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Do objęcia kontrolą wytypowano lokalizacje w 14 województwach. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Pomorzu. Według zapewnień Inspektoratu wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do końca lutego przyszłego roku.

Nowe fotoradary

Zakup 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących to pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD w ramach realizacji projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zakłada zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących. Sto urządzeń zostanie zainstalowanych w nowych lokalizacjach: 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowym. Zakupionych zostanie 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących.