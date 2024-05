Bat na kierowców. Limit jest niski

Progi powyżej limitów

Efekt? Wiele wykroczeń nie było nawet odnotowywanych - wskazywał NIK. W ocenie urzędu "tolerancja w ustawieniach fotoradaru wyzwalającego zdjęcie przy prędkościach większych od dopuszczalnej o 15 do 25 km/h jest nie tylko niezgodna z obowiązującymi przepisami, ale zwiększa ryzyko powszechnego zawyżania przez kierowców prędkości z jaką się poruszają, a tym samym wydłuża drogę hamowania i co za tym idzie zwiększa ryzyko wypadków".

Jak jest dziś?

"W ubiegłym roku fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów zarejestrowały ponad 920,6 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Ponad 527 tys. naruszeń to przekroczenia w przedziale 11-20 km/h. Niespełna 1,4 proc. wszystkich naruszeń to przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h" - poinformował nas przedstawiciel GITD.

To oznacza systematyczny spadek. Jeszcze w 2019 r. CANARD odnotował ok. 1,4 mln przekroczeń prędkości, w 2020 r. - 1,2 mln, w 2021 r. ok. 1 mln, a w 2022 r., w roku podwyższenia wysokości mandatów, 985 tys.