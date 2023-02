"Możliwość wykonywania pomiarów prędkości na kilku pasach jednocześnie". Są pierwsze urządzenia

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało, że ruszyła wymiana fotoradarów. Do tej pory zamontowano 7 nowych urządzeń - poinformowano w komunikacie. Łącznie 247 fotoradarów zostanie wymienionych na nowe. Prace mają potrwać do końca roku.

W systemie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pracuje 470 fotoradarów. "Większość z nich to urządzenia Fotorapid CM, które są już wyeksploatowane i często ulegają awariom. Część urządzeń pracuje ponad dekadę" - czytamy w komunikacie. Dlatego, w dotychczasowych lokalizacjach, zamontowanych zostanie 100 nowych fotoradarów Multaradar CD oraz 147 Mesta Fusion RN.

Wymiana fotoradarów

"W ramach rozbudowy i modernizacji systemu CANARD, Wprowadzenie do kontroli nowych urządzeń wpłynie na zwiększenie skuteczności i jakości pracy systemu. Nowe urządzenia to gwarancja ciągłości wykonywania pomiarów prędkości, a do tego wyższa jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami" - zapewniono w komunikacie.