Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"

Pierwsze elektryczne modele Forda stworzone na platformach Renault trafią do europejskich salonów w 2028 roku. Szef Forda mówi wprost o "walce o życie" całej branży motoryzacyjnej.

"Walczymy o życie w naszej branży"

Ford i Renault ogłosiły, że wspólnie opracują małe, tańsze samochody elektryczne marki Ford przeznaczone na rynek europejski. Partnerstwo ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze strony chińskich producentów, takich jak BYD, Changan czy Xpeng.

- Wiemy, że walczymy o życie w naszej branży – powiedział prezes Forda Jim Farley. – Nie ma lepszego przykładu niż Europa - dodał.

Produkcja we Francji i debiut w 2028 roku

Pierwszy z dwóch planowanych modeli elektrycznych będzie produkowany w fabryce Renault w północnej Francji. Do europejskich salonów trafi w 2028 roku.

Samochody te będą mniejsze niż wszystkie elektryczne modele, które Ford planuje dla rynku amerykańskim. W ramach współpracy oba koncerny będą także rozwijać elektryczne samochody dostawcze dla Europy.

"Chińczycy wkrótce tu będą"

Europejscy producenci muszą mierzyć się z rosnącą ofensywą chińskich marek. – Razem możemy stworzyć potęgę w segmencie lekkich samochodów dostawczych w Europie, z którą Chińczykom będzie bardzo trudno konkurować – podkreślił Farley.

- Chińczycy wkrótce tu będą i dlatego nie chcę czekać - dodał szef Renault Francois Provost.

Ford traci udziały w Europie – jego udział w rynku spadł z 6,1 proc. w 2019 roku do 3,3 proc. w pierwszych 10 miesiącach tego roku. Z kolei Renault, jako najmniejszy z głównych producentów w Europie, próbuje poprzez kolejne partnerstwa obniżać koszty i przyspieszyć rozwój elektromobilności.

