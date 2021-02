Rząd wypłaci rekompensaty za malucha i dużego fiata. Można dostać nawet 20 tysięcy złotych

Rząd wypłaci rekompensaty

W PRL-u nie można było od tak pójść sobie do salonu i kupić samochodu. Chyba że ktoś miał dolary, ale wtedy auto było odpowiednio droższe. Szary obywatel musiał mieć kupon, talon albo przydział na "malucha" lub dużego fiata. Mógł też powalczyć o auto w losowaniu, czyli wpłacić część należnej kwoty za upragniony samochód i liczyć na cud. Niektórzy do dziś nie doczekali się ani auta, ani zwrotu przedpłaty.

Jerzy Kossowski z miesięcznika "Automobilista" zwrócił jednak uwagę na realność kwoty rekompensat. - Jeżeli to ma być powiedzmy 14 tysięcy złotych, o których słyszeliśmy, to proszę kupić nawet najmniejszy nowy samochód dzisiaj za taką kwotę - wskazał.

Duży zarobek

Samochodów w PRL-u było dużo mniej niż osób, które na nie wpłacały. Szczęśliwcy, którzy je wylosowali, wsiadali za kierownicę, ale tzw. golasów. - Był po prostu w podstawowej wersji i ludzie i tak się cieszyli. Brało się to, co stało na placu, to oni i tak się cieszyli z tego względu, że zabierając ten samochód, kupując, płacąc tę ustawową cenę, jechali z nim na giełdę i w zależności od czasu brali dwa albo nawet trzy razy tyle, ile on kosztował w salonie - mówi Robert Brykała, założyciel muzeum motoryzacji Skarb Narodu.