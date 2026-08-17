Moto Pierwszy elektryk od Ferrari sprzedany na aukcji. Padł rekord Oprac. Jan Sowa |

Samochody elektryczne podbijają Polskę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ferrari

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Ferrari Luce zostało sprzedane podczas aukcji RM Sotheby's w Kalifornii. Kwota była ponad 35 razy wyższa od standardowej ceny tego modelu.

Tożsamość nabywcy nieznana

Dom aukcyjny poinformował, że cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na programy edukacyjne prowadzone przez Ferrari Foundation.

Nie ujawniono nazwiska nabywcy. Sprzedany egzemplarz otrzymał unikalne wykończenie oraz elementy przygotowane specjalnie na potrzeby aukcji. Samochód ma między innymi dedykowane felgi, zmodyfikowany układ hamulcowy i białe nadwozie.

Sotheby's określił możliwość zakupu pierwszego produkcyjnego egzemplarza Luce jako bezkonkurencyjną okazję. Według domu aukcyjnego charytatywna sprzedaż jest namacalnym wyrazem innowacyjności, odpowiedzialności i długoterminowej wizji dla przyszłych pokoleń.

Ferrari Luce Źródło zdjęcia: Ferrari

Kontrowersje po premierze Ferrari Luce

Premiera Luce w maju była uznawana za jeden z najważniejszych debiutów motoryzacyjnych ostatnich lat. Model oznaczał wejście Ferrari na rynek samochodów elektrycznych, zdominowany między innymi przez Teslę Elona Muska oraz chińskich producentów.

Samochód wywołał jednak również falę krytyki. Część komentatorów oceniała, że pięcioosobowe, zasilane bateriami Ferrari zbyt mocno odchodzi od tradycyjnego charakteru marki i osłabia jej dotychczasową tożsamość.

Dzień po premierze Luce kurs akcji Ferrari spadł. Wśród krytyków znaleźli się wicepremier Włoch Matteo Salvini oraz były prezes Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.

Montezemolo ocenił, że nowy model grozi zniszczeniem legendy.

Dyrektor ds. designu Ferrari Flavio Manzoni przekonywał w maju, że krytyka jest częścią procesu wprowadzania innowacji. Jego zdaniem z czasem klienci zaczną doceniać Luce.

Dowiedz się więcej: Ferrari zaprezentowało elektryczne auto. Luce ma przyciągnąć nowych klientów

Ferrari nie podało celu sprzedażowego

Ferrari nie ujawniło, ile egzemplarzy Luce zamierza sprzedać. Według informacji "Financial Times" producent zrealizował jednak tegoroczny cel dotyczący modelu dzięki dużemu zainteresowaniu klientów z Chin.

Do obejrzenia elektrycznego Ferrari zaproszeni zostali między innymi prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz papież Leon.

Ferrari bije rekordy na aukcjach

Samochody Ferrari od lat osiągają jedne z najwyższych cen podczas aukcji motoryzacyjnych.

W 2025 roku specjalnie przygotowane Ferrari Daytona SP3 zostało sprzedane za 26 mln dolarów. Dochód również przeznaczono na inicjatywy edukacyjne producenta. Wówczas był to rekord ceny zapłaconej na aukcji za nowy samochód.

Rekord wszech czasów, obejmujący także samochody używane i zabytkowe, pozostaje jednak znacznie wyższy. W 2022 roku niezwykle rzadki Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé z 1955 roku został sprzedany za 142 mln dolarów.